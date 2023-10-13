https://ria.ru/20231013/putin-1902427064.html
Путин на встрече глав государств СНГ. Прямая трансляция
Путин на встрече глав государств СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.10.2023
Путин на встрече глав государств СНГ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в саммите глав государств СНГ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:56
2023-10-13T10:56
2023-10-13T10:56
россия
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902443338_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_078c8f8dff66ea0726919c8c6031194b.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в саммите глав государств СНГ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902443338_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f0c9d60a07b34495ca965b0c3d292f32.jpg
LIVE: Путин на встрече глав государств СНГ
LIVE: Путин на встрече глав государств СНГ
2023-10-13T10:56
true
PT118M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, видео
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин на встрече глав государств СНГ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в саммите глав государств СНГ.
2023-10-13T10:56
true
PT118M23S
Президент России Владимир Путин участвует в саммите глав государств СНГ.