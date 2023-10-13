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Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки - РИА Новости, 13.10.2023
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16:40 13.10.2023 (обновлено: 18:11 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html
Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки
Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки - РИА Новости, 13.10.2023
Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки
С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:40
2023-10-13T18:11
экономика
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
киргизия
снг
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства, комментируя соответствующий указ президента."Постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", — говорится в публикации.Кроме того, их обязали продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках. Это нужно будет сделать в течение двух недель.При этом в аппарате правительства уточнили, что экспортерам предстоит продавать не менее 50 процентов от объема средств, полученных по каждому контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения.В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определит правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.На пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии глава государства подчеркнул, что курс рубля колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. Президент рассчитывает, что подписанный им указ даст положительный эффект.Как отметили в пресс-службе Банка России, возврат обязательной продажи валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер.
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экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), киргизия, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Киргизия, СНГ
Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки

Российских экспортеров с 16 октября обязали продавать от 80% валютной выручки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства, комментируя соответствующий указ президента.
«
"Постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", — говорится в публикации.
Кроме того, их обязали продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках. Это нужно будет сделать в течение двух недель.
При этом в аппарате правительства уточнили, что экспортерам предстоит продавать не менее 50 процентов от объема средств, полученных по каждому контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения.
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На пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии глава государства подчеркнул, что курс рубля колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. Президент рассчитывает, что подписанный им указ даст положительный эффект.
Как отметили в пресс-службе Банка России, возврат обязательной продажи валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)КиргизияСНГ
 
 
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