Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки
Российских экспортеров с 16 октября обязали продавать от 80% валютной выручки
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства, комментируя соответствующий указ президента.
«
"Постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", — говорится в публикации.
Кроме того, их обязали продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках. Это нужно будет сделать в течение двух недель.
При этом в аппарате правительства уточнили, что экспортерам предстоит продавать не менее 50 процентов от объема средств, полученных по каждому контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения.
В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определит правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
На пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии глава государства подчеркнул, что курс рубля колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. Президент рассчитывает, что подписанный им указ даст положительный эффект.
Как отметили в пресс-службе Банка России, возврат обязательной продажи валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер.