https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html

Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки

Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки - РИА Новости, 13.10.2023

Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки

С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:40

2023-10-13T16:40

2023-10-13T18:11

экономика

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

киргизия

снг

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С 16 октября отдельные экспортеры должны будут зачислять на счета в России не менее 80 процентов валютной выручки, сообщили в аппарате правительства, комментируя соответствующий указ президента."Постановлением правительства установлено, что начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов", — говорится в публикации.Кроме того, их обязали продавать на внутреннем рынке не менее 90 процентов валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках. Это нужно будет сделать в течение двух недель.При этом в аппарате правительства уточнили, что экспортерам предстоит продавать не менее 50 процентов от объема средств, полученных по каждому контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения.В минувшую среду Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами на шесть месяцев. В списке будут указаны 43 компании, их определит правительство. Кроме того, отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.На пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии глава государства подчеркнул, что курс рубля колеблется, поскольку валютная выручка не возвращается в достаточном объеме. Президент рассчитывает, что подписанный им указ даст положительный эффект.Как отметили в пресс-службе Банка России, возврат обязательной продажи валютной выручки для экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и приведет к стабилизации в краткосрочной перспективе. Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер.

https://ria.ru/20231012/valyuta-1902334026.html

https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html

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экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), киргизия, снг