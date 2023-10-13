https://ria.ru/20231013/protesty-1902449908.html

В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов

В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов - РИА Новости, 13.10.2023

В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов

Все синагоги и единственная еврейская школа закрылись в Новой Зеландии из-за антиизраильских протестов в стране, сообщило в пятницу радио RNZ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:42

2023-10-13T10:42

2023-10-13T10:42

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все синагоги и единственная еврейская школа закрылись в Новой Зеландии из-за антиизраильских протестов в стране, сообщило в пятницу радио RNZ. Как сообщалось ранее, в новозеландских городах, в том числе в Веллингтоне и Окленде, на 14 октября намечены демонстрации в поддержку палестинцев. По данным RNZ, представитель Еврейского совета Новой Зеландии Джульет Мосез заявила, что решение о закрытии школы и синагог принято после консультаций с полицией и еврейской общиной. Однако никаких конкретных угроз в их адрес не поступало. "Особых угроз не было, о которых мне было бы известно в Новой Зеландии", - приводит RNZ слова Мосез. Она сказала, что решение исходило из еврейской общины и было основано на опасениях из-за заявления бывшего лидера ХАМАС. Со своей стороны полиция сообщила, что не давала рекомендаций о закрытии еврейских центров и мероприятий в Новой Зеландии.

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в мире, новая зеландия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас