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В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов - РИА Новости, 13.10.2023
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10:42 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/protesty-1902449908.html
В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов
В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов - РИА Новости, 13.10.2023
В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов
Все синагоги и единственная еврейская школа закрылись в Новой Зеландии из-за антиизраильских протестов в стране, сообщило в пятницу радио RNZ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:42
2023-10-13T10:42
в мире
новая зеландия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все синагоги и единственная еврейская школа закрылись в Новой Зеландии из-за антиизраильских протестов в стране, сообщило в пятницу радио RNZ. Как сообщалось ранее, в новозеландских городах, в том числе в Веллингтоне и Окленде, на 14 октября намечены демонстрации в поддержку палестинцев. По данным RNZ, представитель Еврейского совета Новой Зеландии Джульет Мосез заявила, что решение о закрытии школы и синагог принято после консультаций с полицией и еврейской общиной. Однако никаких конкретных угроз в их адрес не поступало. "Особых угроз не было, о которых мне было бы известно в Новой Зеландии", - приводит RNZ слова Мосез. Она сказала, что решение исходило из еврейской общины и было основано на опасениях из-за заявления бывшего лидера ХАМАС. Со своей стороны полиция сообщила, что не давала рекомендаций о закрытии еврейских центров и мероприятий в Новой Зеландии.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, новая зеландия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Новая Зеландия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас
В Новой Зеландии закрылась еврейская школа из-за антиизраильских протестов

В Новой Зеландии закрылись синагоги и еврейская школа из-за акций против Израиля

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Все синагоги и единственная еврейская школа закрылись в Новой Зеландии из-за антиизраильских протестов в стране, сообщило в пятницу радио RNZ.
Как сообщалось ранее, в новозеландских городах, в том числе в Веллингтоне и Окленде, на 14 октября намечены демонстрации в поддержку палестинцев.
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По данным RNZ, представитель Еврейского совета Новой Зеландии Джульет Мосез заявила, что решение о закрытии школы и синагог принято после консультаций с полицией и еврейской общиной. Однако никаких конкретных угроз в их адрес не поступало.
«
"Особых угроз не было, о которых мне было бы известно в Новой Зеландии", - приводит RNZ слова Мосез. Она сказала, что решение исходило из еврейской общины и было основано на опасениях из-за заявления бывшего лидера ХАМАС.
Со своей стороны полиция сообщила, что не давала рекомендаций о закрытии еврейских центров и мероприятий в Новой Зеландии.
 
В миреНовая ЗеландияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХамас
 
 
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