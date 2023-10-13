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Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
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14:55 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/prosba-1902551330.html
Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Пекин заявил, что попросил КНР использовать "свое влияние на Россию" для прекращения конфликта на Украине и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:55
2023-10-13T14:55
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Пекин заявил, что попросил КНР использовать "свое влияние на Россию" для прекращения конфликта на Украине и возобновления зерновой сделки. "Ситуация на Украине стала важной частью нашей дискуссии, в частности, последствия, которые может принести миру остановка черноморской зерновой инициативы. В этой связи я попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну и возобновить сделку", - сказал он по итогам заседания 12-го стратегического диалога ЕС - КНР в Пекине, который должен подготовить саммит ЕС - Китай, запланированный в КНР на конец этого года. Боррель также повторил позицию Евросоюза о том, что "военная помощь Пекина России стала бы серьезной озабоченностью для Евросоюза". Глава евродипломатии добавил, что конфликт на Украине "должен прекратиться, для этого должны состояться переговоры по миру". По его словам, Брюссель "предпочитает, чтобы это произошло в соответствии с мирной формулой (Зеленского - ред.)". Он указал также, что рассчитывает на поддержку этого мирного плана со стороны Пекина. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что так называемая формула Зеленского "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
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в мире, россия, украина, китай, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, оон, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН, Сергей Лавров
Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине

Боррель попросил КНР повлиять на РФ в конфликте на Украине и в зерновой сделке

© AP Photo / Efrem LukatskyЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Пекин заявил, что попросил КНР использовать "свое влияние на Россию" для прекращения конфликта на Украине и возобновления зерновой сделки.
"Ситуация на Украине стала важной частью нашей дискуссии, в частности, последствия, которые может принести миру остановка черноморской зерновой инициативы. В этой связи я попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну и возобновить сделку", - сказал он по итогам заседания 12-го стратегического диалога ЕС - КНР в Пекине, который должен подготовить саммит ЕС - Китай, запланированный в КНР на конец этого года.
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Боррель также повторил позицию Евросоюза о том, что "военная помощь Пекина России стала бы серьезной озабоченностью для Евросоюза". Глава евродипломатии добавил, что конфликт на Украине "должен прекратиться, для этого должны состояться переговоры по миру". По его словам, Брюссель "предпочитает, чтобы это произошло в соответствии с мирной формулой (Зеленского - ред.)". Он указал также, что рассчитывает на поддержку этого мирного плана со стороны Пекина.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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