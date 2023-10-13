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Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала - РИА Новости, 13.10.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:35 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала - РИА Новости, 13.10.2023
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала
Почти 90 профильных классов создано на сегодняшний день в школах Ямала, их число продолжает расти, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:35
2023-10-13T12:35
ямало-ненецкий автономный округ
тарко-сале
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 13 окт — РИА Новости. Почти 90 профильных классов создано на сегодняшний день в школах Ямала, их число продолжает расти, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.О сотрудничестве Ямала и компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в подготовке кадров для отрасли губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал на Российской энергетической неделе."На Ямале ежегодно увеличивается число профильных классов – сейчас их 89. Более четверти всех учеников корпоративных классов обучаются именно в подшефных ТЭК-классах. По статистике, 90% выпускников таких классов успешно поступают в учебные заведения. С 2010 года более 180 выпускников корпоративных классов после завершения обучения в вузах вернулись на подшефные предприятия в ЯНАО", - говорится в сообщении.По словам Артюхова, Ямал работает над синхронизацией потребностей региональной экономики и возможностей образования. В сентябре на расширенном заседании президиума Госсовета такую задачу перед всеми регионами поставил президент России. На Ямале этот процесс уже выстроен на системной основе и, в первую очередь, во взаимодействии с предприятиями топливно-энергетического комплекса."Вопросы кадрового обеспечения выходят на первый план. У многих компаний ТЭК большие программы развития и нужны молодые и инициативные специалисты, которые будут этим заниматься", - приводятся в сообщении слова губернатора.Подводя итоги участия в панельной сессии, Артюхов отметил активную позицию ключевых компаний – "НОВАТЭКа", "Газпрома", "Газпром нефти", "Роснефти", "Транснефти" – в подготовке ямальской молодежи для работы на промышленных объектах в округе. Глава региона привел пример социально ответственного подхода компании "НОВАТЭК", которая сейчас работает над созданием уникального на Ямале проекта – нового образовательного кампуса для колледжа в Тарко-Сале. В учебном заведении будут готовить высококлассных специалистов ТЭК."Недавно обсуждали мастер-план этого проекта. Там будут принципиально новые мощности, новые учебные корпуса для теоретических и, главное, прикладных занятий. Колледж станет большим подспорьем, чтобы дети на Ямале получали первоклассное образование и выходили на рынок труда уже востребованными специалистами", – рассказал Артюхов.
https://ria.ru/20230303/tsentry-1855649592.html
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тарко-сале, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУченики в медицинском классе
Ученики в медицинском классе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ученики в медицинском классе
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САЛЕХАРД, 13 окт — РИА Новости. Почти 90 профильных классов создано на сегодняшний день в школах Ямала, их число продолжает расти, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
О сотрудничестве Ямала и компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в подготовке кадров для отрасли губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал на Российской энергетической неделе.
"На Ямале ежегодно увеличивается число профильных классов – сейчас их 89. Более четверти всех учеников корпоративных классов обучаются именно в подшефных ТЭК-классах. По статистике, 90% выпускников таких классов успешно поступают в учебные заведения. С 2010 года более 180 выпускников корпоративных классов после завершения обучения в вузах вернулись на подшефные предприятия в ЯНАО", - говорится в сообщении.
По словам Артюхова, Ямал работает над синхронизацией потребностей региональной экономики и возможностей образования. В сентябре на расширенном заседании президиума Госсовета такую задачу перед всеми регионами поставил президент России. На Ямале этот процесс уже выстроен на системной основе и, в первую очередь, во взаимодействии с предприятиями топливно-энергетического комплекса.
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"Вопросы кадрового обеспечения выходят на первый план. У многих компаний ТЭК большие программы развития и нужны молодые и инициативные специалисты, которые будут этим заниматься", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Подводя итоги участия в панельной сессии, Артюхов отметил активную позицию ключевых компаний – "НОВАТЭКа", "Газпрома", "Газпром нефти", "Роснефти", "Транснефти" – в подготовке ямальской молодежи для работы на промышленных объектах в округе. Глава региона привел пример социально ответственного подхода компании "НОВАТЭК", которая сейчас работает над созданием уникального на Ямале проекта – нового образовательного кампуса для колледжа в Тарко-Сале. В учебном заведении будут готовить высококлассных специалистов ТЭК.
"Недавно обсуждали мастер-план этого проекта. Там будут принципиально новые мощности, новые учебные корпуса для теоретических и, главное, прикладных занятий. Колледж станет большим подспорьем, чтобы дети на Ямале получали первоклассное образование и выходили на рынок труда уже востребованными специалистами", – рассказал Артюхов.
 
Ямало-Ненецкий автономный округТарко-СалеДмитрий АртюховЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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