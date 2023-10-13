https://ria.ru/20231013/proekt-1902680230.html
Правительство одобрило проект договора об организации по русскому языку
Правительство одобрило проект договора об организации по русскому языку - РИА Новости, 13.10.2023
Правительство одобрило проект договора об организации по русскому языку
Правительство России одобрило проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, он будет предложен президенту РФ Владимиру Путину для... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:00
2023-10-13T22:00
2023-10-13T22:00
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, он будет предложен президенту РФ Владимиру Путину для подписания, соответствущее постановление размещено на официальном сайте официального опубликования правовых актов. "Одобрить представленный министерством иностранных дел РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Договора об учреждении Международной организации по русскому языку... Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Договора", - говорится в документе. Уточняется, что создаваемая международная межправительственная организация обладает международной правосубъектностью и не направлена на получение прибыли. Целями организации являются развитие и укрепление дружественных отношений, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками договора, в том числе по вопросам продвижения и использования русского языка. К договору могут присоединиться и другие государства, "готовые принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего договора". Отмечается, что договор заключается на неопределенный срок, и каждая сторона может выйти из него, направив письменное уведомление не позднее шести месяцев до выхода и "урегулирование обязательства, возникшие за время действия настоящего договора".
https://ria.ru/20231006/yazyk-1901088771.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Правительство одобрило проект договора об организации по русскому языку
Правительство одобрило проект договора о создании организации по русскому языку
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, он будет предложен президенту РФ Владимиру Путину для подписания, соответствущее постановление размещено на официальном сайте официального опубликования правовых актов.
"Одобрить представленный министерством иностранных дел РФ согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Договора об учреждении Международной организации по русскому языку... Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Договора", - говорится в документе.
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Уточняется, что создаваемая международная межправительственная организация обладает международной правосубъектностью и не направлена на получение прибыли.
Целями организации являются развитие и укрепление дружественных отношений, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между всеми участниками договора, в том числе по вопросам продвижения и использования русского языка.
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К договору могут присоединиться и другие государства, "готовые принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего договора".
Отмечается, что договор заключается на неопределенный срок, и каждая сторона может выйти из него, направив письменное уведомление не позднее шести месяцев до выхода и "урегулирование обязательства, возникшие за время действия настоящего договора".
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