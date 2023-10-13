https://ria.ru/20231013/proekt-1902618009.html

Проект бюджета на 2024 год внесли в Архангельское собрание депутатов

Проект бюджета на 2024 год внесли в Архангельское собрание депутатов - РИА Новости, 13.10.2023

Проект бюджета на 2024 год внесли в Архангельское собрание депутатов

Губернатор Архангельской области внес в региональное собрание депутатов проект бюджета на 2024 год, его доходы предполагаются в размере 129 миллиардов рублей, а РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:33

2023-10-13T17:33

2023-10-13T17:33

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архангельская область

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области внес в региональное собрание депутатов проект бюджета на 2024 год, его доходы предполагаются в размере 129 миллиардов рублей, а расходы – 143,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного заксобрания. "В региональный парламент губернатором Архангельской области внесен проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы областного бюджета на следующий год запланированы в размере 129 миллиардов рублей, расходы – 143,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В Собрании депутатов уточнили, что дорожный фонд Архангельской области составит 12,2 миллиарда рублей. Отмечается, что проект главного финансового документа будет детально рассмотрен в профильных комитетах областного Собрания. Затем состоятся депутатские слушания по проекту бюджета. А в первом чтении закон об областном бюджете планируется рассмотреть на ноябрьской сессии. "Приоритетом бюджета остается исполнение всех социальных обязательств перед жителями Архангельской области. Традиционно в казне значительная часть средств запланирована на сферы образования и здравоохранения. В документе есть и инвестиционная составляющая, что позволит продолжить реализацию национальных проектов, строительство и капитальный ремонт важных социальных объектов", – подчеркнула председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

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архангельская область, россия