https://ria.ru/20231013/proekt-1902370705.html

Ефимов: свыше 50 га земли предоставила Москва в августе для реализации МаИП

Ефимов: свыше 50 га земли предоставила Москва в августе для реализации МаИП - РИА Новости, 13.10.2023

Ефимов: свыше 50 га земли предоставила Москва в августе для реализации МаИП

Новые здания для учреждений образования и здравоохранения, офисов и производств общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров возведут в 7 округах столицы... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:10

2023-10-13T10:10

2023-10-13T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые здания для учреждений образования и здравоохранения, офисов и производств общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров возведут в 7 округах столицы инвесторы, получившие в августе земли в аренду без торгов, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Среди объектов - две школы в Бирюлево, стационарный комплекс скорой помощи в районе Беговой, новые предприятия в Троицком, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах .Территории выделяются без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Статус МаИП предоставляется властями Москвы инфраструктурным проектам и для объектов, где будут созданы новые рабочие места."В августе с инвесторами заключили девять договоров аренды земельных участков площадью 50,7 гектара для реализации МаИП", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что по трем договорам, предусматривающим строительство производственных площадей, планируется создать кластер производства продтоваров, а также предприятия по выпуску стройматериалов и косметики. Эти объекты должны дать дополнительно более 3 тысяч рабочих мест.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала 2023 года только под производства город выделил инвесторам более 40 гектаров земли.

https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)