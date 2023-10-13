https://ria.ru/20231013/prigovor-1902522869.html

В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе

В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе - РИА Новости, 13.10.2023

В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе

Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:45

2023-10-13T13:45

2023-10-13T13:51

происшествия

россия

мариуполь

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902524308_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bcb68bf9b0b146d780ed361fa83a17d0.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к 27-28 годам колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ (воинская часть А2802) Владислав Овчаренко, Роман Макусей и Вадим Семчук 31 марта 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметили три гражданских автомобиля и расстреляли их из автоматов, предполагая, что люди внутри могут помогать ВС РФ. В результате погибли четверо мужчин и одна женщина. При даче показаний Овчаренко, Макусей и Семчук заявили, что на боковых зеркалах и ручках автомобилей были белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в машинах находились мирные граждане. Кроме того, какого-либо оружия у водителей и пассажиров обвиняемые не видели, угрозы потерпевшие для них не представляли. "Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет, Макусею и Семчуку – 28 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ. В зависимости от роли каждого признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.

https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html

https://ria.ru/20230912/prigovor-1895887236.html

россия

мариуполь

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мариуполь, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины