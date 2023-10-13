В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе
Суд дал расстрелявшим 5 человек в Мариуполе трем военным ВСУ 27-28 лет колонии
© Фото : Следственный комитет РФВоеннослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора
© Фото : Следственный комитет РФ
Военнослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к 27-28 годам колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ (воинская часть А2802) Владислав Овчаренко, Роман Макусей и Вадим Семчук 31 марта 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметили три гражданских автомобиля и расстреляли их из автоматов, предполагая, что люди внутри могут помогать ВС РФ. В результате погибли четверо мужчин и одна женщина.
При даче показаний Овчаренко, Макусей и Семчук заявили, что на боковых зеркалах и ручках автомобилей были белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в машинах находились мирные граждане. Кроме того, какого-либо оружия у водителей и пассажиров обвиняемые не видели, угрозы потерпевшие для них не представляли.
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"Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет, Макусею и Семчуку – 28 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ.
В зависимости от роли каждого признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.