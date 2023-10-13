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В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе - РИА Новости, 13.10.2023
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13:45 13.10.2023 (обновлено: 13:51 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/prigovor-1902522869.html
В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе
В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе - РИА Новости, 13.10.2023
В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе
Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:45
2023-10-13T13:51
происшествия
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мариуполь
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к 27-28 годам колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ (воинская часть А2802) Владислав Овчаренко, Роман Макусей и Вадим Семчук 31 марта 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметили три гражданских автомобиля и расстреляли их из автоматов, предполагая, что люди внутри могут помогать ВС РФ. В результате погибли четверо мужчин и одна женщина. При даче показаний Овчаренко, Макусей и Семчук заявили, что на боковых зеркалах и ручках автомобилей были белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в машинах находились мирные граждане. Кроме того, какого-либо оружия у водителей и пассажиров обвиняемые не видели, угрозы потерпевшие для них не представляли. "Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет, Макусею и Семчуку – 28 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ. В зависимости от роли каждого признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html
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происшествия, россия, мариуполь, донецк, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В ДНР вынесли приговор военным ВСУ, расстрелявшим пять человек в Мариуполе

Суд дал расстрелявшим 5 человек в Мариуполе трем военным ВСУ 27-28 лет колонии

© Фото : Следственный комитет РФВоеннослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора
Военнослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Следственный комитет РФ
Военнослужащие ВСУ, расстрелявшие в Мариуполе мирных жителей в гражданских автомобилях, во время вынесения приговора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил трех украинских военных, расстрелявших в Мариуполе три машины с белыми ленточками, в результате чего погибли пять мирных жителей, к 27-28 годам колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ (воинская часть А2802) Владислав Овчаренко, Роман Макусей и Вадим Семчук 31 марта 2022 года, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметили три гражданских автомобиля и расстреляли их из автоматов, предполагая, что люди внутри могут помогать ВС РФ. В результате погибли четверо мужчин и одна женщина.
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При даче показаний Овчаренко, Макусей и Семчук заявили, что на боковых зеркалах и ручках автомобилей были белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в машинах находились мирные граждане. Кроме того, какого-либо оружия у водителей и пассажиров обвиняемые не видели, угрозы потерпевшие для них не представляли.
«
"Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет, Макусею и Семчуку – 28 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ.
В зависимости от роли каждого признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
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