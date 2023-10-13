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В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику - РИА Новости, 13.10.2023
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12:05 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/prigovor-1902489683.html
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику - РИА Новости, 13.10.2023
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику
Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:05
2023-10-13T12:05
происшествия
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская. Ранее в сентябре 2022 года в МВД ЛНР сообщили, что задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске. Задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. По данным МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", - сообщила Марковская. По ее словам, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что злоумышленник свою вину признал в полном объеме. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заключила Марковская.
https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html
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происшествия, луганская народная республика, луганск
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику

Серийный убийца и насильник получил пожизненный срок в ЛНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская.
Ранее в сентябре 2022 года в МВД ЛНР сообщили, что задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске. Задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. По данным МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две.
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"К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", - сообщила Марковская.
По ее словам, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что злоумышленник свою вину признал в полном объеме.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заключила Марковская.
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