https://ria.ru/20231013/prigovor-1902489683.html
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику - РИА Новости, 13.10.2023
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику
Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:05
2023-10-13T12:05
2023-10-13T12:05
происшествия
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская. Ранее в сентябре 2022 года в МВД ЛНР сообщили, что задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске. Задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. По данным МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", - сообщила Марковская. По ее словам, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что злоумышленник свою вину признал в полном объеме. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заключила Марковская.
https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганская народная республика, луганск
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск
В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику
Серийный убийца и насильник получил пожизненный срок в ЛНР
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская.
Ранее в сентябре 2022 года в МВД ЛНР сообщили, что задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске. Задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. По данным МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две.
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"К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", - сообщила Марковская.
По ее словам, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что злоумышленник свою вину признал в полном объеме.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заключила Марковская.
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