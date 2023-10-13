https://ria.ru/20231013/prigovor-1902489683.html

В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику

В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику - РИА Новости, 13.10.2023

В ЛНР вынесли приговор серийному убийце и насильнику

Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:05

2023-10-13T12:05

2023-10-13T12:05

происшествия

луганская народная республика

луганск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Жителя Луганской Народной Республики, убивавшего и насиловавшего женщин в Луганске, приговорили к пожизненному заключению, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елена Марковская. Ранее в сентябре 2022 года в МВД ЛНР сообщили, что задержали подозреваемого в серии изнасилований и убийств женщин в Луганске. Задержанный, 2002 года рождения, уроженец города Антрацит в ЛНР. По версии следствия, он выбирал своих жертв в вечернее и ночное время, следил за ними и нападал на девушек в плохо освещенных и безлюдных местах. По данным МВД, из пяти жертв преступника, о которых известно, выжили только две. "К пожизненному сроку лишения свободы приговорен житель Антрацита за совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и половой неприкосновенности", - сообщила Марковская. По ее словам, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что злоумышленник свою вину признал в полном объеме. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заключила Марковская.

https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html

https://ria.ru/20230722/manyak-1885347861.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, луганск