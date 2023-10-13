https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html
В России разрабатывают новые электроприборы для автопрома
В России разрабатывают новые электроприборы для автопрома - РИА Новости, 13.10.2023
В России разрабатывают новые электроприборы для автопрома
Российские компании ведут работу по импортозамещению приборов в сфере автоэлектроники, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T04:18
2023-10-13T04:18
2023-10-13T09:00
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Российские компании ведут работу по импортозамещению приборов в сфере автоэлектроники, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак. "Конечно, они появятся", — сказал он.Шпак подчеркнул, что в этой части много запросов со стороны отечественных автоконцернов, и министерство рассматривает каждый из них. При этом доля российской автоэлектроники значительно выросла. Например, в автомобили уже устанавливают отечественные системы ABS, в скором времени появятся и решения ESP с изначально достаточно высоким уровнем локализации, добавил собеседник агентства. Следующий шаг — глубокая локализация комплектующих для них, пояснил замминистра."Сначала надо добиться того, чтобы повсеместно российские приборы стояли на борту автомобилей, чтобы возникла серийность, чтобы возник спрос, чтобы у предприятий появился денежный поток. Потом уже надо начинать глубокую локализацию на уровне электронной компонентной базы. Мы такую работу ведем. Следующая высота — чтобы в российских автомобильных приборах появились российские же микрокомпоненты. На это потребуется время", — отметил он.О первых значимых результатах станет понятно в 2026 году, когда переоснащение приобретет существенный размах для статистики, заключил Шпак.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России разрабатывают новые электроприборы для автопрома
Минпромторг: компании в России разрабатывают новые электроприборы для автопрома
СОЧИ, 13 окт — РИА Новости. Российские компании ведут работу по импортозамещению приборов в сфере автоэлектроники, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«
"Конечно, они появятся", — сказал он.
Шпак подчеркнул, что в этой части много запросов со стороны отечественных автоконцернов, и министерство рассматривает каждый из них. При этом доля российской автоэлектроники значительно выросла. Например, в автомобили уже устанавливают отечественные системы ABS, в скором времени появятся и решения ESP с изначально достаточно высоким уровнем локализации, добавил собеседник агентства. Следующий шаг — глубокая локализация комплектующих для них, пояснил замминистра.
«
"Сначала надо добиться того, чтобы повсеместно российские приборы стояли на борту автомобилей, чтобы возникла серийность, чтобы возник спрос, чтобы у предприятий появился денежный поток. Потом уже надо начинать глубокую локализацию на уровне электронной компонентной базы. Мы такую работу ведем. Следующая высота — чтобы в российских автомобильных приборах появились российские же микрокомпоненты. На это потребуется время", — отметил он.
О первых значимых результатах станет понятно в 2026 году, когда переоснащение приобретет существенный размах для статистики, заключил Шпак.
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