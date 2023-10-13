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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение недели уничтожили на херсонском направлении до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевую машину РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:07

2023-10-13T15:07

2023-10-13T15:07

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели уничтожили на херсонском направлении до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", 53 автомобиля, три склада с боеприпасами и две диверсионно-разведывательные группы, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский, отметили в Минобороны.

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