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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение недели уничтожили на херсонском направлении до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевую машину РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:07
2023-10-13T15:07
2023-10-13T15:07
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели уничтожили на херсонском направлении до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", 53 автомобиля, три склада с боеприпасами и две диверсионно-разведывательные группы, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
МО: ВС России за неделю уничтожили до 325 солдат ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели уничтожили на херсонском направлении до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО "Град", 53 автомобиля, три склада с боеприпасами и две диверсионно-разведывательные группы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325 украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 53 автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский, отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине