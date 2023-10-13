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ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:01
2023-10-13T15:01
2023-10-13T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более 1285 военнослужащих и 47 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери противника составили свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении
МО: ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении