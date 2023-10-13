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ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 13.10.2023 (обновлено: 15:08 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/poteri-1902554251.html
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:01
2023-10-13T15:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более 1285 военнослужащих и 47 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери противника составили свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении

МО: ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более 1285 военнослужащих и 47 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери противника составили свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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