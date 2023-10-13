https://ria.ru/20231013/poteri-1902554251.html

ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023

ВСУ потеряли за неделю более 1285 военных на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:01

2023-10-13T15:01

2023-10-13T15:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком направлении за неделю отбила 8 атак и улучшила положение по переднему краю - ВСУ за указанный период потеряли более 1285 военнослужащих и 47 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодонецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника. Также, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательные групп. За истекший период потери противника составили свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в ведомстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность