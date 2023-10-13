https://ria.ru/20231013/pomosch-1902655331.html

Небензя оценил объем западной помощи Украине с начала спецоперации

Небензя оценил объем западной помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 13.10.2023

Небензя оценил объем западной помощи Украине с начала спецоперации

С начала специальной военной операции России на Украине Киев получил от Запада более 80 миллиардов евро на оружие, общая сумма выделенных средств составила 165... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:39

2023-10-13T19:39

2023-10-13T19:39

специальная военная операция на украине

украина

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василий небензя

евросоюз

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ООН, 13 окт - РИА Новости. С начала специальной военной операции России на Украине Киев получил от Запада более 80 миллиардов евро на оружие, общая сумма выделенных средств составила 165 миллиардов евро, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Объемы финансовой помощи, оказываемой США и их союзниками странам Глобального Юга, не идут ни в какое сравнение с тем, что Запад менее чем за два года выделил на оружие для войны с Россией. На эти цели Украина получила более 80 миллиардов евро, общая же сумма выделенных ей средств - 165 миллиардов евро", - сказал Небензя. По расчетам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в мире в настоящий момент 363 миллиона человек остро нуждаются в той или иной гуманитарной помощи, отметил поспред РФ. "Для выполнения всех страновых гумпланов в текущем году ООН требуется 55,5 миллиарда долларов, из которых на конец сентября было получено только 32%", - указал Небензя. По его словам, Евросоюз с февраля 2022 года ассигновал Киеву 70 миллиардов долларов, в том числе 37,8 миллиарда долларов – в качестве гуманитарной и финансовой помощи. "На военные поставки Украине ушло 15 миллиардов долларов, на размещение украинских беженцев в ЕС – 17 миллиардов долларов. В июне 2023 года Брюссель анонсировал очередной пакет помощи Украине на 2023-2027 годы на 50 миллиардов евро. При этом на операции по поддержанию мира и безопасности в Африке за последние 15 лет ЕС суммарно направил 4 миллиарда евро. Расходы на обеспечение продовольственной безопасности в регионе в 2023-2024 годы составят 4,5 миллиарда евро – в 11 раз меньше, чем обещано Киеву". - рассказал Небензя. Он добавил, что в западоцентричных финансовых институтах Украина также пользуется более благоприятным режимом кредитной поддержки по сравнению с Африкой и другими регионами Глобального Юга. "Средний размер программы МВФ для африканских стран составил в 2023 году 237% от квоты. При этом Украину – под нажимом западных акционеров МВФ – уже профинансировали на 677% от квоты. Программа помощи Киеву в размере 15,6 миллиарда долларов, одобренная в январе 2023 года, превышает полугодовой объем ссуд МВФ всем африканским государствам", - заявил Небензя. "По линии МВФ и Всемирного банка киевским властям было одобрено финансирование в объеме более 43 миллиарда долларов – более половины совокупного объема поддержки Бреттон-Вудскими институтами беднейших стран с высоким уровнем задолженности в рамках так называемой "инициативы HIPC", реализуемой с 1996 года и предусматривающей различные механизмы облегчения долгового бремени для государств с низкими доходами", - сказал постпред.

https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902142982.html

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украина, киев, оон, василий небензя, евросоюз, россия