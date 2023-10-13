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Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи - РИА Новости, 13.10.2023
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09:19 13.10.2023 (обновлено: 09:20 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pomosch-1902432776.html
Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи
Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи - РИА Новости, 13.10.2023
Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи
Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:19
2023-10-13T09:20
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной администрации. "Администрацией Панинского района при поддержке организаций и предприятий было отгружено более 6 тонн продуктов питания и других предметов первой необходимости", - сообщает райадминистрация в своем Telegram-канале. Власти отмечают, что помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, была отправлена 12 октября.
https://ria.ru/20231012/uaz-1902164818.html
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Надежные люди, Воронеж, Воронежская область

Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи

© Фото : Администрация Панинского района Воронежской областиАдминистрация Панинского района Воронежской области отправляет в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости
Администрация Панинского района Воронежской области отправляет в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Администрация Панинского района Воронежской области
Администрация Панинского района Воронежской области отправляет в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной администрации.
«
"Администрацией Панинского района при поддержке организаций и предприятий было отгружено более 6 тонн продуктов питания и других предметов первой необходимости", - сообщает райадминистрация в своем Telegram-канале.
Власти отмечают, что помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, была отправлена 12 октября.
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