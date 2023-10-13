https://ria.ru/20231013/pomosch-1902432776.html

Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи

Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи - РИА Новости, 13.10.2023

Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи

Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:19

2023-10-13T09:19

2023-10-13T09:20

надежные люди

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной администрации. "Администрацией Панинского района при поддержке организаций и предприятий было отгружено более 6 тонн продуктов питания и других предметов первой необходимости", - сообщает райадминистрация в своем Telegram-канале. Власти отмечают, что помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, была отправлена 12 октября.

https://ria.ru/20231012/uaz-1902164818.html

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