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Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи
Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи - РИА Новости, 13.10.2023
Власти Панинского района под Воронежем передали в зону СВО 6 тонн помощи
Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:19
2023-10-13T09:19
2023-10-13T09:20
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Власти Панинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО 6 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщили в пятницу в районной администрации. "Администрацией Панинского района при поддержке организаций и предприятий было отгружено более 6 тонн продуктов питания и других предметов первой необходимости", - сообщает райадминистрация в своем Telegram-канале. Власти отмечают, что помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, была отправлена 12 октября.
https://ria.ru/20231012/uaz-1902164818.html
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