https://ria.ru/20231013/politika-1902529020.html

Запад начинает понимать последствия своей политики в мире, заявил Карасин

Запад начинает понимать последствия своей политики в мире, заявил Карасин - РИА Новости, 13.10.2023

Запад начинает понимать последствия своей политики в мире, заявил Карасин

Запад медленно, но начинает понимать, что следует менять свою политику, активно заявляют о себе БРИКС, ШОС и другие центры силы, написал в своём Telegram-канале РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:01

2023-10-13T14:01

2023-10-13T14:01

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брикс

шос

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Запад медленно, но начинает понимать, что следует менять свою политику, активно заявляют о себе БРИКС, ШОС и другие центры силы, написал в своём Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Затянувшийся кризис на Украине и происходящее сейчас на Ближнем Востоке должно заставить Запад по-новому взглянуть на собственную политику удушения, санкций и ненависти к тем, кто хочет думать и решать по-своему. В мире хотят и имеют полное право заботиться о собственной стратегической безопасности. Западный запал последних лет уже завёл мир в тупик, выход из которого может быть весьма драматичным", - отметил политик. По его мнению, это начинают, хотя и очень медленно, понимать в Вашингтоне и столицах Евросоюза. "Реверс робко начинает пробивать себе дорогу. Пока на руле по-прежнему руки сторонников силового диктата и ломки через колено всех и всего, что не угодно "западному коллективу". Но силы у них уже не те. Куда-то делась способность адекватно оценивать обстановку", - подчеркнул Карасин. В то же время заявляют о себе БРИКС, ШОС и другие центры силы, добавил законодатель. "Мир качественно меняется. Надо срочно менять подходы, а главное, быстрее кончать с военно-политическим эгоцентризмом. Это в интересах мирового сообщества, да и самого Запада", - заключил политик. -

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

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украина, григорий карасин, брикс, шос, совет федерации рф, россия