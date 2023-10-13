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Число погибших в секторе Газа выросло до 1799 человек, сообщил Минздрав - РИА Новости, 13.10.2023
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16:18 13.10.2023 (обновлено: 16:24 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pogibshie-1902586657.html
Число погибших в секторе Газа выросло до 1799 человек, сообщил Минздрав
Число погибших в секторе Газа выросло до 1799 человек, сообщил Минздрав - РИА Новости, 13.10.2023
Число погибших в секторе Газа выросло до 1799 человек, сообщил Минздрав
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1799, пострадали более 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:18
2023-10-13T16:24
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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КАИР, 13 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1799, пострадали более 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения Палестины."В результате израильской агрессии в секторе Газа погибли 1799 человек, пострадали 6388", - говорится в заявлении палестинского Минздрава.Также министерство заявило, что 44 человека погибли и более 700 пострадали от действий Израиля на Западном берегу.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
палестина
израиль
сектор газа
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РИА Новости
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5
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Число погибших в секторе Газа выросло до 1799 человек, сообщил Минздрав

Минздрав: число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1799

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1799, пострадали более 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
"В результате израильской агрессии в секторе Газа погибли 1799 человек, пострадали 6388", - говорится в заявлении палестинского Минздрава.
Также министерство заявило, что 44 человека погибли и более 700 пострадали от действий Израиля на Западном берегу.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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