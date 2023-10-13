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Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/plennye-1902672800.html
Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты
Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты - РИА Новости, 13.10.2023
Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты
ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:59
2023-10-13T20:59
в мире
киев
россия
василий небензя
вооруженные силы украины
верховная рада украины
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 13 окт – РИА Новости. ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением своих рядов. Буксует мобилизационная кампания", - сказал Небензя. По его словам, неслучайно Верховная Рада начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста. "То есть украинские "слуги народа", как они себя называют, хотят убрать верхнюю планку призыва – служи до смерти. При этом в Киеве все громче звучат требования набирать больше именно молодых парней", - отметил постпред. "Так, бывший "глашатай" киевского режима господин Арестович… признался, что 45-летних украинцев уже сложно мотивировать, а 25-летние еще готовы драться в угоду своему незрелому самолюбию", - указал Небензя. Однако, по его словам, "25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние". "Так что, видимо, настает черед пенсионеров становится "пушечным мясом": неслучайно российским войскам все чаще сдаются 60-70-летние "бойцы" без какой-либо подготовки", - заключил Небензя.
https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902557423.html
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в мире, киев, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оон
В мире, Киев, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, ООН, Специальная военная операция на Украине
Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты

Небензя: ВСУ проблемы с пополнением, в плен сдаются 60 и 70-летние солдаты

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий греется в землянке
Украинский военнослужащий греется в землянке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинский военнослужащий греется в землянке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 окт – РИА Новости. ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением своих рядов. Буксует мобилизационная кампания", - сказал Небензя.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине
12 октября, 03:56
По его словам, неслучайно Верховная Рада начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста.
"То есть украинские "слуги народа", как они себя называют, хотят убрать верхнюю планку призыва – служи до смерти. При этом в Киеве все громче звучат требования набирать больше именно молодых парней", - отметил постпред.
"Так, бывший "глашатай" киевского режима господин Арестович… признался, что 45-летних украинцев уже сложно мотивировать, а 25-летние еще готовы драться в угоду своему незрелому самолюбию", - указал Небензя.
Однако, по его словам, "25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние".
"Так что, видимо, настает черед пенсионеров становится "пушечным мясом": неслучайно российским войскам все чаще сдаются 60-70-летние "бойцы" без какой-либо подготовки", - заключил Небензя.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В США рассказали об украинской "армии зомби"
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныООН
 
 
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