https://ria.ru/20231013/plennye-1902672800.html

Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты

Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты - РИА Новости, 13.10.2023

Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты

ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:59

2023-10-13T20:59

2023-10-13T20:59

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ООН, 13 окт – РИА Новости. ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением своих рядов. Буксует мобилизационная кампания", - сказал Небензя. По его словам, неслучайно Верховная Рада начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для солдат старшего возраста. "То есть украинские "слуги народа", как они себя называют, хотят убрать верхнюю планку призыва – служи до смерти. При этом в Киеве все громче звучат требования набирать больше именно молодых парней", - отметил постпред. "Так, бывший "глашатай" киевского режима господин Арестович… признался, что 45-летних украинцев уже сложно мотивировать, а 25-летние еще готовы драться в угоду своему незрелому самолюбию", - указал Небензя. Однако, по его словам, "25-летние у Киева заканчиваются, как, впрочем, и 45-летние". "Так что, видимо, настает черед пенсионеров становится "пушечным мясом": неслучайно российским войскам все чаще сдаются 60-70-летние "бойцы" без какой-либо подготовки", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html

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в мире, киев, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, верховная рада украины, оон