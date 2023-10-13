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Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России - РИА Новости, 13.10.2023
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15:22 13.10.2023 (обновлено: 15:37 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/plata-1902563959.html
Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России
Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России - РИА Новости, 13.10.2023
Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России
Венгрия считает неприемлемым намерение Болгарии значительно поднять плату за транзит российского газа, ставя под угрозу венгерское энергоснабжение, и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:22
2023-10-13T15:37
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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым намерение Болгарии значительно поднять плату за транзит российского газа, ставя под угрозу венгерское энергоснабжение, и предпринимает меры, чтобы этого не произошло, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Парламент Болгарии принял непонятное пока постановление с неясной подоплекой, согласно которому хочет драматическим образом поднять плату за транзит газа российского происхождения через территорию Болгарии, а если эту плату болгарская компания не получит, то хотят призвать к прекращению транзита", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*."Это, очевидно, неприемлемо, чтобы член ЕС ставил под угрозу газоснабжение другого члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам. Еще раз говорю, это неприемлемо", - добавил он.По его словам, власти Венгрии связались с болгарскими и сербскими коллегами и "предпринимают меры, чтобы Болгария не применяла закон, который ставит Венгрию и Сербию в сложную ситуацию с точки зрения энергоснабжения".Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
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болгария, россия, венгрия, в мире
Болгария, Россия, Венгрия, В мире
Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России

Сийярто счел неприемлемым намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Венгрия считает неприемлемым намерение Болгарии значительно поднять плату за транзит российского газа, ставя под угрозу венгерское энергоснабжение, и предпринимает меры, чтобы этого не произошло, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Парламент Болгарии принял непонятное пока постановление с неясной подоплекой, согласно которому хочет драматическим образом поднять плату за транзит газа российского происхождения через территорию Болгарии, а если эту плату болгарская компания не получит, то хотят призвать к прекращению транзита", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.
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«
"Это, очевидно, неприемлемо, чтобы член ЕС ставил под угрозу газоснабжение другого члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам. Еще раз говорю, это неприемлемо", - добавил он.
По его словам, власти Венгрии связались с болгарскими и сербскими коллегами и "предпринимают меры, чтобы Болгария не применяла закон, который ставит Венгрию и Сербию в сложную ситуацию с точки зрения энергоснабжения".
Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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