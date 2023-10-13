https://ria.ru/20231013/piloty-1902682595.html

СМИ: украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

СМИ: украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

Украинские пилоты на следующей неделе, как ожидается, начнут тренировки по управлению американскими истребителями F-16 на американской базе в Тусоне, штат... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:17

2023-10-13T22:17

2023-10-13T22:21

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Украинские пилоты на следующей неделе, как ожидается, начнут тренировки по управлению американскими истребителями F-16 на американской базе в Тусоне, штат Аризона, сообщает газета Politico со ссылкой на представителей американских властей. "Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе", - говорится в публикации. Как уточняет издание, в прошлом месяце небольшая группа пилотов прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе, прошла первое тестирование на знание английского и теперь направляется в Аризону. По данным собеседников газеты, тренировки пилотов начнутся с базовых навыков пилотированию F-16 на симуляторах и в аудиториях перед тем, как приступить к реальному управлению истребителями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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украина, россия, аризона, politico, нато, f-16, сергей лавров