https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html

Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле

Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле

Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, российские посольства работают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:48

2023-10-13T15:48

2023-10-13T16:03

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий песков

россия

в мире

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, российские посольства работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет точной информации. Сейчас ни израильтяне не понимают, ни палестинцы точно не знают. Никто не знает, где они находятся. Поэтому там, конечно, можно понять, что во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать. На месте наши посольства работают, они докладывают в МИД, и МИД докладывает дальше", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231013/peskov-1902572744.html

израиль

россия

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, россия, в мире