https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле
Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, российские посольства работают, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:48
2023-10-13T15:48
2023-10-13T16:03
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, российские посольства работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет точной информации. Сейчас ни израильтяне не понимают, ни палестинцы точно не знают. Никто не знает, где они находятся. Поэтому там, конечно, можно понять, что во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать. На месте наши посольства работают, они докладывают в МИД, и МИД докладывает дальше", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231013/peskov-1902572744.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, россия, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле
Песков: сейчас нет точной информации заложниках-россиянах в Израиле
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта пока нет, российские посольства работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет точной информации. Сейчас ни израильтяне не понимают, ни палестинцы точно не знают. Никто не знает, где они находятся. Поэтому там, конечно, можно понять, что во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать. На месте наши посольства работают, они докладывают в МИД, и МИД докладывает дальше", - сказал Песков журналистам.
Песков объяснил наличие флага Украины на саммите СНГ