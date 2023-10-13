https://ria.ru/20231013/peskov-1902572744.html
Песков объяснил наличие флага Украины на саммите СНГ
Песков объяснил наличие флага Украины на саммите СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Песков объяснил наличие флага Украины на саммите СНГ
Наличие флага Украины на почетном знаке СНГ, который был вручен сегодня на саммите организации, объясняется тем, что де-юре Украина является ее членом, заявил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:39
2023-10-13T15:39
2023-10-13T15:58
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Наличие флага Украины на почетном знаке СНГ, который был вручен сегодня на саммите организации, объясняется тем, что де-юре Украина является ее членом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Де-юре Украина является членом СНГ, соответственно флаг Украины там есть", - сказал он журналистам.
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украина, снг, содружество , дмитрий песков, россия, в мире
Украина, СНГ, Содружество , Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков объяснил наличие флага Украины на саммите СНГ
Песков: де-юре Украина остается членом СНГ