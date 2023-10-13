Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.10.2023 (обновлено: 16:30 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/peskov-1902571873.html
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России - РИА Новости, 13.10.2023
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, что является вмешательством в двусторонние отношения этих стран с Россией, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:36
2023-10-13T16:30
россия
сша
снг
в мире
дмитрий песков
вашингтон (штат)
средняя азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, что является вмешательством в двусторонние отношения этих стран с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И представители минфина американского, и госдепа, все эти эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны в плане предупреждения их относительно возможных последствий сотрудничества с нашей страной. С нашей точки зрения это ни что иное как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами", - заявил Песков журналистам.Он также отметил, что это является вмешательством в интеграционные процессы стран."Мы, конечно, все соблюдаем меры осторожности, предосторожности, понимая что и американцы и европейцы в этом плане не оставляют своих враждебных помыслов. И мы продолжаем наше сотрудничество со странами СНГ, с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном. Это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, на учете взаимных интересов" - сказал Песков.По его словам, такое сотрудничество приносит выгоду "и тем столицам, и Москве", а значит продолжится.
https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html
https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html
россия
сша
вашингтон (штат)
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, снг, в мире, дмитрий песков, вашингтон (штат), средняя азия
Россия, США, СНГ, В мире, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Средняя Азия
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Песков: США оказывают прямое давление на страны СНГ и Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, что является вмешательством в двусторонние отношения этих стран с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И представители минфина американского, и госдепа, все эти эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны в плане предупреждения их относительно возможных последствий сотрудничества с нашей страной. С нашей точки зрения это ни что иное как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами", - заявил Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о заложниках-россиянах в Израиле
Вчера, 15:48
Он также отметил, что это является вмешательством в интеграционные процессы стран.
"Мы, конечно, все соблюдаем меры осторожности, предосторожности, понимая что и американцы и европейцы в этом плане не оставляют своих враждебных помыслов. И мы продолжаем наше сотрудничество со странами СНГ, с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном. Это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, на учете взаимных интересов" - сказал Песков.
По его словам, такое сотрудничество приносит выгоду "и тем столицам, и Москве", а значит продолжится.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Песков назвал большим достижением соглашение по ПВО России и Киргизии
12 октября, 13:58
 
РоссияСШАСНГВ миреДмитрий ПесковВашингтон (штат)Средняя Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала