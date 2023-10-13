https://ria.ru/20231013/peskov-1902571873.html

Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России - РИА Новости, 13.10.2023

Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, что является вмешательством в двусторонние отношения этих стран с Россией, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:36

2023-10-13T15:36

2023-10-13T16:30

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в мире

дмитрий песков

вашингтон (штат)

средняя азия

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, что является вмешательством в двусторонние отношения этих стран с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И представители минфина американского, и госдепа, все эти эмиссары из Вашингтона здесь постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, ничем не прикрытое достаточно агрессивное давление на эти страны в плане предупреждения их относительно возможных последствий сотрудничества с нашей страной. С нашей точки зрения это ни что иное как вмешательство и в наши двусторонние отношения с этими странами", - заявил Песков журналистам.Он также отметил, что это является вмешательством в интеграционные процессы стран."Мы, конечно, все соблюдаем меры осторожности, предосторожности, понимая что и американцы и европейцы в этом плане не оставляют своих враждебных помыслов. И мы продолжаем наше сотрудничество со странами СНГ, с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном. Это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, на учете взаимных интересов" - сказал Песков.По его словам, такое сотрудничество приносит выгоду "и тем столицам, и Москве", а значит продолжится.

https://ria.ru/20231013/peskov-1902576816.html

https://ria.ru/20231012/pvo-1902246758.html

россия

сша

вашингтон (штат)

средняя азия

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