https://ria.ru/20231013/pasporta-1902463562.html

Тамбовские первоклассники получили туристические паспорта школьников

Тамбовские первоклассники получили туристические паспорта школьников - РИА Новости, 13.10.2023

Тамбовские первоклассники получили туристические паспорта школьников

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Глава Тамбовской области Максим Егоров вручили обучающимся первых классов региона... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

2023-10-13T10:59

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Глава Тамбовской области Максим Егоров вручили обучающимся первых классов региона туристические паспорта школьников, в которых они смогут отмечать свои впечатления от путешествий по России, сообщает пресс-служба облправительства. Документ получили школьники из учреждений, которые стали пилотными и вошли во Всероссийскую программу Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна". Тамбовская область стала одним из 22 регионов по реализации данного проекта. Особенностью программы в Тамбовщине стало объединение детей, учителей, представителей турбизнеса и региональных органов власти в одну проектную команду численностью более 80 человек. Уже более полугода она принимает участие в проектировании туристических маршрутов и готовит творческие проекты, говорится в сообщении. В августе на тамбовской земле работал выездной экспертный десант, в рамках которого были разработаны маршруты путешествий с привязкой к школьным предметам по пяти тематическим трекам: "Культура", "История и патриотизм", "Экология", "Наука", "Спорт и здоровый образ жизни". Тамбовская область стала единственным регионом, в котором команда предложила к экспертизе АСИ не пять, а шесть маршрутов, удвоив по желанию ребят маршруты в треке "История и патриотизм", пояснили в пресс-службе. "Искренне верю, что маршруты региональной команды войдут в число 100 образовательных программ путешествий, а также будут рекомендованы для включения в федеральный реестр школьных маршрутов Минпросвещения России и программу субсидирования школьных поездок в рамках социального заказа", - приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова. Он поздравил всех участников программы и пожелал им успехов в реализации новых проектов. "Уверен, программа "Классная страна" даст серьезный импульс развитию детского и молодежного образовательного туризма, поможет подготовить программы путешествий в Тамбовскую область для детей со всей России. Образовательные программы по направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука и спорт как нельзя лучше сочетаются с программами путешествий. Они расширяют кругозор школьников, повышают их мотивацию к учёбе, помогают осознанно выбрать будущую профессию", - отметил губернатор. Туристический паспорт школьника можно бесплатно получить во время покупки детского путешествия у партнеров проекта: Ассоциации развития туризма Тамбовской области, бюро путешествий и экскурсий "Джинтур", а также в группе проекта ВКонтакте, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/nagrady-1901596470.html

https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров