https://ria.ru/20231013/pamyatnik-1902689063.html

В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа

В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа - РИА Новости, 14.10.2023

В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа

Памятник лыжнику, которого местные жители посчитали "мужем" Аленки из Нововоронежа, установили в Пермском крае. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T23:31

2023-10-13T23:31

2023-10-14T09:07

культура

нововоронеж

пермь

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902713344_0:525:1620:1436_1920x0_80_0_0_600799021bab8c9277fc9505ce51c7a1.jpg

ПЕРМЬ, 13 окт - РИА Новости. Памятник лыжнику, которого местные жители посчитали "мужем" Аленки из Нововоронежа, установили в Пермском крае. "Накануне перед зданием лыжной базы "Снежинка" был установлен арт-объект "Лыжник". Уникальную скульптуру изготовил наш талантливый земляк, мастер кузнечного дела Антон Киряков", - указано на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте ". Уточняется, что кузнец посвятил свою работу 55-летию лыжной базы и всем любителям лыж. Арт-объект получил имя Платон Михайлович. В местных пабликах жители активно обсуждают скульптуру, некоторые сравнивают ее с памятником героине русских сказок Аленке, который установили в Нововоронеже. Также пользователи под постами с кунгурским "Лыжником" прикрепляют фото нововоронежской "невесты". Памятник Аленке, изготовленный с помощью художественной ковки, поставили в Нововоронеже в 2020 году. Жители тогда посчитали ее похожей на персонажа фильмов ужасов, позднее образ разошелся на мемы в соцсетях.

https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html

нововоронеж

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нововоронеж, пермь, пермский край