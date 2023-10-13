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В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа - РИА Новости, 14.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:31 13.10.2023 (обновлено: 09:07 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pamyatnik-1902689063.html
В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа
В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа - РИА Новости, 14.10.2023
В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа
Памятник лыжнику, которого местные жители посчитали "мужем" Аленки из Нововоронежа, установили в Пермском крае. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T23:31
2023-10-14T09:07
культура
нововоронеж
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 13 окт - РИА Новости. Памятник лыжнику, которого местные жители посчитали "мужем" Аленки из Нововоронежа, установили в Пермском крае. "Накануне перед зданием лыжной базы "Снежинка" был установлен арт-объект "Лыжник". Уникальную скульптуру изготовил наш талантливый земляк, мастер кузнечного дела Антон Киряков", - указано на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте ". Уточняется, что кузнец посвятил свою работу 55-летию лыжной базы и всем любителям лыж. Арт-объект получил имя Платон Михайлович. В местных пабликах жители активно обсуждают скульптуру, некоторые сравнивают ее с памятником героине русских сказок Аленке, который установили в Нововоронеже. Также пользователи под постами с кунгурским "Лыжником" прикрепляют фото нововоронежской "невесты". Памятник Аленке, изготовленный с помощью художественной ковки, поставили в Нововоронеже в 2020 году. Жители тогда посчитали ее похожей на персонажа фильмов ужасов, позднее образ разошелся на мемы в соцсетях.
https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html
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нововоронеж, пермь, пермский край
Культура, Нововоронеж, Пермь, Пермский край
В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа

Жители Пермского края назвали памятник лыжнику мужем Аленки из Нововоронежа

© Фото : Кунгурский округ/ВКонтактеАрт-объект "Лыжник" в Пермском крае
Арт-объект Лыжник в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Кунгурский округ/ВКонтакте
Арт-объект "Лыжник" в Пермском крае
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 13 окт - РИА Новости. Памятник лыжнику, которого местные жители посчитали "мужем" Аленки из Нововоронежа, установили в Пермском крае.
"Накануне перед зданием лыжной базы "Снежинка" был установлен арт-объект "Лыжник". Уникальную скульптуру изготовил наш талантливый земляк, мастер кузнечного дела Антон Киряков", - указано на странице Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте ".
Уточняется, что кузнец посвятил свою работу 55-летию лыжной базы и всем любителям лыж. Арт-объект получил имя Платон Михайлович.
В местных пабликах жители активно обсуждают скульптуру, некоторые сравнивают ее с памятником героине русских сказок Аленке, который установили в Нововоронеже. Также пользователи под постами с кунгурским "Лыжником" прикрепляют фото нововоронежской "невесты".
Памятник Аленке, изготовленный с помощью художественной ковки, поставили в Нововоронеже в 2020 году. Жители тогда посчитали ее похожей на персонажа фильмов ужасов, позднее образ разошелся на мемы в соцсетях.
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