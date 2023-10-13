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Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
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03:26 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/otchayanie-1902413831.html
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ
Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:26
2023-10-13T03:26
в мире
украина
израиль
нато
хамас
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем, написал обозреватель Financial Times Бен Холл.&quot;Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС&quot;, — заявил журналист.Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html
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украина
израиль
сша
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в мире, украина, израиль, нато, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир зеленский
В мире, Украина, Израиль, НАТО, Хамас, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Зеленский
Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ

FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем, написал обозреватель Financial Times Бен Холл.
«

"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — заявил журналист.

Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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В миреУкраинаИзраильНАТОХамасСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир Зеленский
 
 
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