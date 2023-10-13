https://ria.ru/20231013/otchayanie-1902413831.html

Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ

Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ

Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T03:26

2023-10-13T03:26

2023-10-13T03:26

в мире

украина

израиль

нато

хамас

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем, написал обозреватель Financial Times Бен Холл."Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — заявил журналист.Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html

https://ria.ru/20231013/voyna-1902412057.html

украина

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, нато, хамас, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир зеленский