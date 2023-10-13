Зеленский решился на отчаянный шаг из-за израильского конфликта, пишут СМИ
FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем, написал обозреватель Financial Times Бен Холл.
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"Выступление Владимира Зеленского в НАТО в среду с просьбой предоставить Украине больше оружия подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников из-за сопротивления со стороны республиканцев в Вашингтоне и по мере того, как внимание переключается на войну Израиля против ХАМАС", — заявил журналист.
Журнал Foreign Policy ранее указывал на опасения в Европе из-за возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.