https://ria.ru/20231013/osveschenie-1902469701.html

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 13.10.2023

Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:14

2023-10-13T11:14

2023-10-13T11:14

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городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения, система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы. "Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени, при достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал", - рассказал заммэра.

https://ria.ru/20230905/fonari-1894224513.html

https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков