Рейтинг@Mail.ru
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:14 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/osveschenie-1902469701.html
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 13.10.2023
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:14
2023-10-13T11:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_0:162:3231:1979_1920x0_80_0_0_3597436e8da35dd1f01385b9207395d2.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения, система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы. "Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени, при достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал", - рассказал заммэра.
https://ria.ru/20230905/fonari-1894224513.html
https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_665c1544e7877056fe04601e01a246c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Бирюков: освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения, система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков.
Ремонт фонаря в Москве
В Москве в фонари установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников
5 сентября, 09:23
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы.
«
"Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени, при достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал", - рассказал заммэра.
Коллектор электросетей - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Более 850 км кабелей убрали под землю в рамках "Чистого неба" в Москве
28 сентября, 09:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала