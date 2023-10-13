https://ria.ru/20231013/osveschenie-1902469701.html
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 13.10.2023
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:14
2023-10-13T11:14
2023-10-13T11:14
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городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на зимний режим работы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с тем, что световой день продолжает сокращаться, внесены необходимые коррективы в график работы городского наружного освещения, система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают соответственно позже", - отметил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро, в три часа ночи - мосты в центральной части столицы. "Диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени, при достижении определенной отметки поступает соответствующий сигнал", - рассказал заммэра.
https://ria.ru/20230905/fonari-1894224513.html
https://ria.ru/20230928/moskva-1899105801.html
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
Бирюков: освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим работы