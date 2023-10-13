https://ria.ru/20231013/opros-1902472144.html
Опрос показал, что рост цен заметил каждый второй россиянин
Опрос показал, что рост цен заметил каждый второй россиянин - РИА Новости, 13.10.2023
Опрос показал, что рост цен заметил каждый второй россиянин
Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 50% россиян, 29% опрошенных заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:20
2023-10-13T11:20
2023-10-13T11:21
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 50% россиян, 29% опрошенных заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов еженедельного опроса фонда "Общественное мнение". Согласно результатам опроса, почти каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, 33% - на рыбу и морепродукты, 29% - на молоко и молочную продукцию, 28% - на сахар, 28% - на яйца. Кроме того, 50% заметили рост цен на мясо и птицу, 19% сообщили о подорожании растительного масла, 18% - о росте цен на крупы и макаронные изделия. Из непродовольственных товаров за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства личной гигиены (16%), на одежду (26%), электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (24%), лекарства (35%). Опрос "ФОМнибус" проводился 6-8 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение", экономика
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", Экономика
Опрос показал, что рост цен заметил каждый второй россиянин
ФОМ: рост цен на мясо и птицу отметили 50 процентов россиян
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 50% россиян, 29% опрошенных заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов еженедельного опроса
фонда "Общественное мнение".
Согласно результатам опроса, почти каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, 33% - на рыбу и морепродукты, 29% - на молоко и молочную продукцию, 28% - на сахар, 28% - на яйца.
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Кроме того, 50% заметили рост цен на мясо и птицу, 19% сообщили о подорожании растительного масла, 18% - о росте цен на крупы и макаронные изделия.
Из непродовольственных товаров за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства личной гигиены (16%), на одежду (26%), электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (24%), лекарства (35%).
Опрос "ФОМнибус
" проводился 6-8 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ
среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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