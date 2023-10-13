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Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями - РИА Новости, 13.10.2023
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Республика Ингушетия
 
15:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/oplata-1902569625.html
Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями
Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями - РИА Новости, 13.10.2023
Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями
Власти Ингушетии добились стопроцентной оплаты за потребленные энергоресурсы бюджетными организациями республики, сообщила пресс-служба главы региона Махмуд-Али РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:32
республика ингушетия
газпром
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НАЛЬЧИК, 13 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии добились стопроцентной оплаты за потребленные энергоресурсы бюджетными организациями республики, сообщила пресс-служба главы региона Махмуд-Али Калиматова. "Благодаря проведенной комплексной работе в рамках указаний главы Ингушетии в республике не только достигнута стопроцентная оплата за энергоресурсы по организациям, финансируемым из республиканского и местных бюджетов, но и погашаются долги предыдущих лет", - говорится в сообщении. По словам заместителя председателя правительства региона Тимура Фаттахова, уровень оплаты бюджетных учреждений республики за потребленный газ за восемь месяцев текущего года превысил 160%, тогда как год назад этот показатель составлял лишь 75,8%. "Несмотря на существующие сложности в части ограниченности республиканского бюджета, республиканские власти прикладывают большие усилия по повышению оплаты учреждениями за потребленные энергоресурсы. Достигнутые результаты - доказательство эффективности принимаемых мер по улучшению платежной дисциплины", - заявил Калиматов. Он напомнил, что правительством Ингушетии был утвержден план мероприятий по погашению образовавшейся у организаций ЖКХ и бюджетных учреждений задолженности. "По моему поручению наш минфин и ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" согласовали график на пятилетний период, согласно которому ежеквартально погашаются долги за газ, начиная с 2021 года. Кроме того, совместно с получателями средств регионального и местных бюджетов и ресурсоснабжающими организациями поводится работа по обеспечению безусловного погашения задолженности за потребленные энергоресурсы. Будем наращивать темпы в этом важном направлении", - добавил Калиматов.
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газпром, россия, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Газпром, Россия, Республика Ингушетия

Ингушетия добилась полной оплаты энергоресурсов бюджетными учреждениями

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАрка "Аланские ворота" при въезде в город Магас
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Арка "Аланские ворота" при въезде в город Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии добились стопроцентной оплаты за потребленные энергоресурсы бюджетными организациями республики, сообщила пресс-служба главы региона Махмуд-Али Калиматова.
«
"Благодаря проведенной комплексной работе в рамках указаний главы Ингушетии в республике не только достигнута стопроцентная оплата за энергоресурсы по организациям, финансируемым из республиканского и местных бюджетов, но и погашаются долги предыдущих лет", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя председателя правительства региона Тимура Фаттахова, уровень оплаты бюджетных учреждений республики за потребленный газ за восемь месяцев текущего года превысил 160%, тогда как год назад этот показатель составлял лишь 75,8%.
"Несмотря на существующие сложности в части ограниченности республиканского бюджета, республиканские власти прикладывают большие усилия по повышению оплаты учреждениями за потребленные энергоресурсы. Достигнутые результаты - доказательство эффективности принимаемых мер по улучшению платежной дисциплины", - заявил Калиматов.
Он напомнил, что правительством Ингушетии был утвержден план мероприятий по погашению образовавшейся у организаций ЖКХ и бюджетных учреждений задолженности.
«
"По моему поручению наш минфин и ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" согласовали график на пятилетний период, согласно которому ежеквартально погашаются долги за газ, начиная с 2021 года. Кроме того, совместно с получателями средств регионального и местных бюджетов и ресурсоснабжающими организациями поводится работа по обеспечению безусловного погашения задолженности за потребленные энергоресурсы. Будем наращивать темпы в этом важном направлении", - добавил Калиматов.
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