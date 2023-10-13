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В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" - РИА Новости, 13.10.2023
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Культура
 
00:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/opera-1902249276.html
В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин"
В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" - РИА Новости, 13.10.2023
В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин"
В Нижегородском театре оперы и балета состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (по одноименному роману Александра Пушкина). РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T00:32
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Нижегородском театре оперы и балета состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (по одноименному роману Александра Пушкина). Как отметили создатели спектакля, они сохранили музыку и текст оригинала. Однако есть свои нюансы в характерах персонажей. "При просмотре спектакля вы увидите, что постановщики представили главного героя намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип. Евгений Онегин предстает благородным дворянином, способным не только совершать, но и исправлять свои ошибки", – говорят создатели постановки. Режиссер-постановщик Сергей Новиков изменил время действия, что и придало опере новизну. "Для интерпретации бессмертного сюжета режиссер сфокусировал время действия на периоде 1799 – 1802 годов. Смена веков и императоров добавляют постановке историзма и новых поворотов сюжета", – говорится на сайте театра. Дирижером-постановщиком выступил Дмитрий Синьковский, он будет руководить оркестром театра La Voce Strumentale.
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нижний новгород, петр чайковский, александр пушкин, сергей новиков, опера, музыка, театр
Культура, Нижний Новгород, Петр Чайковский, Александр Пушкин, Сергей Новиков, Опера, Музыка, Театр
В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин"

В Нижнем Новгороде состоялась премьера "Евгения Онегина" с новым сюжетным ходом

© Фото : Нижегородский театр оперы и балета/ Александр ВоложанинОпера "Онегин"
Опера Онегин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Нижегородский театр оперы и балета/ Александр Воложанин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Нижегородском театре оперы и балета состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (по одноименному роману Александра Пушкина).
Как отметили создатели спектакля, они сохранили музыку и текст оригинала. Однако есть свои нюансы в характерах персонажей.
«
"При просмотре спектакля вы увидите, что постановщики представили главного героя намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип. Евгений Онегин предстает благородным дворянином, способным не только совершать, но и исправлять свои ошибки", – говорят создатели постановки.
Режиссер-постановщик Сергей Новиков изменил время действия, что и придало опере новизну.
«
"Для интерпретации бессмертного сюжета режиссер сфокусировал время действия на периоде 1799 – 1802 годов. Смена веков и императоров добавляют постановке историзма и новых поворотов сюжета", – говорится на сайте театра.
Дирижером-постановщиком выступил Дмитрий Синьковский, он будет руководить оркестром театра La Voce Strumentale.
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КультураНижний НовгородПетр ЧайковскийАлександр ПушкинСергей НовиковОпераМузыкаТеатр
 
 
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