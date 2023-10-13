https://ria.ru/20231013/opera-1902249276.html

В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин"

В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" - РИА Новости, 13.10.2023

В Нижнем Новгороде состоялась премьера оперы "Евгений Онегин"

В Нижегородском театре оперы и балета состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (по одноименному роману Александра Пушкина). РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T00:32

2023-10-13T00:32

2023-10-13T00:32

культура

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Нижегородском театре оперы и балета состоялась премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского (по одноименному роману Александра Пушкина). Как отметили создатели спектакля, они сохранили музыку и текст оригинала. Однако есть свои нюансы в характерах персонажей. "При просмотре спектакля вы увидите, что постановщики представили главного героя намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип. Евгений Онегин предстает благородным дворянином, способным не только совершать, но и исправлять свои ошибки", – говорят создатели постановки. Режиссер-постановщик Сергей Новиков изменил время действия, что и придало опере новизну. "Для интерпретации бессмертного сюжета режиссер сфокусировал время действия на периоде 1799 – 1802 годов. Смена веков и императоров добавляют постановке историзма и новых поворотов сюжета", – говорится на сайте театра. Дирижером-постановщиком выступил Дмитрий Синьковский, он будет руководить оркестром театра La Voce Strumentale.

https://ria.ru/20231009/teatr-1901460446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

нижний новгород, петр чайковский, александр пушкин, сергей новиков, опера, музыка, театр