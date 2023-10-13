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В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе - РИА Новости, 13.10.2023
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12:26 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/oon-1902495743.html
В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе
В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе - РИА Новости, 13.10.2023
В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе
Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате израильских бомбардировок, это число растет с каждым часом, подобные действия должны прекратиться, заявил на РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:26
2023-10-13T12:26
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате израильских бомбардировок, это число растет с каждым часом, подобные действия должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер. "Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате авиаударов, и это число растет с каждым часом. Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать. Многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной блокады", - сказал он. Элдер уточнил, что, по данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября в Газе было убито 447 детей. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/gumpomosch-1902474441.html
https://ria.ru/20231013/konflikt-1902493322.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе

ООН: число убитых и раненых детей в Газе только растет

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкВоенные и ребенок на одной из улиц сектора Газа
Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Военные и ребенок на одной из улиц сектора Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате израильских бомбардировок, это число растет с каждым часом, подобные действия должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.
"Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате авиаударов, и это число растет с каждым часом. Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать. Многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной блокады", - сказал он.
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Элдер уточнил, что, по данным Министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября в Газе было убито 447 детей.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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