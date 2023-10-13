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Боррель признал необходимость реформирования Совбеза ООН
Боррель признал необходимость реформирования Совбеза ООН - РИА Новости, 13.10.2023
Боррель признал необходимость реформирования Совбеза ООН
Евросоюз признает необходимость реформирования международных институтов, в том числе СБ ООН, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:16
2023-10-13T09:16
2023-10-13T09:16
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз признает необходимость реформирования международных институтов, в том числе СБ ООН, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post."Мы признаем необходимость реформы многих международных институтов, включая Совет Безопасности ООН. Мы должны работать над этим вместе", - написал Боррель. При этом, как полагает глава евродипломатии, без общих правил будет превалировать политика силы, при которой сильное господствует над слабым. "Это было бы неприемлемо", - подчеркнул Боррель. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
https://ria.ru/20231013/es-1902430081.html
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в мире, китай, пекин, жозеп боррель, оон, евросоюз, совет безопасности оон, политика
В мире, Китай, Пекин, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, Политика
Боррель признал необходимость реформирования Совбеза ООН
Боррель: ЕС признает необходимость реформирования СБ ООН