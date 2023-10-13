https://ria.ru/20231013/oon-1902412779.html

В ООН назвали количество палестинцев, покинувших свои дома

В ООН назвали количество палестинцев, покинувших свои дома - РИА Новости, 13.10.2023

В ООН назвали количество палестинцев, покинувших свои дома

Уже 423 378 человек покинули свои дома в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:59

2023-10-13T02:59

2023-10-13T05:53

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 окт — РИА Новости. Уже 423 378 человек покинули свои дома в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."По состоянию на 23.00 сегодняшнего дня (четверга. — Прим. ред.) число внутренне перемещенных лиц выросло еще на 84 444 человека и достигло 423 378 человек, при этом БАПОР разместило около 64 процентов из них в 102 помещениях, предназначенных для временного проживания", — отметило управление.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

израиль

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сектор газа

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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году