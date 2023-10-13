https://ria.ru/20231013/obstrel-1902687007.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.10.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:55

2023-10-13T22:55

2023-10-13T22:55

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

архангельское

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров: 22.30 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

макеевка

украина

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макеевка, украина, архангельское, нато, происшествия