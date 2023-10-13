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При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902648362.html
При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела села Степное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:24
2023-10-13T19:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
донецк
горловка
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела села Степное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 октября по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Степное - по улице Молодежной, 8 ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ранее сообщило, что в 16.45 украинские войска выпустили по Степному три снаряда калибра 152 миллиметра. Село находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка. В 18.00 три снаряда такого же калибра ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка. Кроме того, с 17.10 до 17.20 украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватский район, Горловку и Кировский район Донецка, по которым выпустили в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк, Горловка, Происшествия
При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле села Степное пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела села Степное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 октября по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Степное - по улице Молодежной, 8 ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ранее сообщило, что в 16.45 украинские войска выпустили по Степному три снаряда калибра 152 миллиметра. Село находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка.
В 18.00 три снаряда такого же калибра ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка. Кроме того, с 17.10 до 17.20 украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватский район, Горловку и Кировский район Донецка, по которым выпустили в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкГорловкаПроисшествия
 
 
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