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При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 13.10.2023

При обстреле села Степное в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела села Степное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:24

2023-10-13T19:24

2023-10-13T19:24

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донецкая народная республика

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горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела села Степное со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 октября по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Степное - по улице Молодежной, 8 ранена женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство ранее сообщило, что в 16.45 украинские войска выпустили по Степному три снаряда калибра 152 миллиметра. Село находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка. В 18.00 три снаряда такого же калибра ВСУ выпустили по поселку Широкая Балка. Кроме того, с 17.10 до 17.20 украинские войска подвергали обстрелу Ясиноватский район, Горловку и Кировский район Донецка, по которым выпустили в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, горловка, происшествия