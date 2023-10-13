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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.10.2023 (обновлено: 19:29 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902618786.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:36
2023-10-13T19:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 15:55 и 16:05 украинские войска выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся и горловский поселок Зайцево — в 16:10 и 16:20 по нему также выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР — до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", — написал он.
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По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 15:55 и 16:05 украинские войска выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся и горловский поселок Зайцево — в 16:10 и 16:20 по нему также выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР — до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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