https://ria.ru/20231013/obstrel-1902618786.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:36

2023-10-13T17:36

2023-10-13T19:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 15:55 и 16:05 украинские войска выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся и горловский поселок Зайцево — в 16:10 и 16:20 по нему также выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР — до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол