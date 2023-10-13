https://ria.ru/20231013/obstrel-1902618786.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:36
2023-10-13T17:36
2023-10-13T19:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале мэр Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 15:55 и 16:05 украинские войска выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности восемь снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подвергся и горловский поселок Зайцево — в 16:10 и 16:20 по нему также выпустили восемь 155-миллиметровых снарядов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР — до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель