https://ria.ru/20231013/obstrel-1902611850.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ
Снаряды украинских войск разрываются около трамвайно-троллейбусного управления, канала и трикотажной фабрики, а также в непосредственной близости от... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:18
2023-10-13T17:18
2023-10-13T17:18
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Снаряды украинских войск разрываются около трамвайно-троллейбусного управления, канала и трикотажной фабрики, а также в непосредственной близости от фильтровальной станции в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели подвергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки. Снаряды разрываются около трамвайно-троллейбусного управления, канала и трикотажной фабрики. Снаряды ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) разрываются в непосредственной близости от фильтровальной станции в Горловке", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало, что в 15.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Кроме того, с 15.10 до 15.35 Куйбышевский район Донецка дважды подвергся обстрелу со стороны ВСУ, выпустивших по городу в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231011/ranenie-1902034394.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько: снаряды ВСУ разрываются около трикотажной фабрики