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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 16.30 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:36

2023-10-13T16:36

2023-10-13T16:46

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.В это же время украинские войска подвергли обстрелу и Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, украина