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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 13.10.2023 (обновлено: 16:46 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902592787.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 16.30 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:36
2023-10-13T16:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.В это же время украинские войска подвергли обстрелу и Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
В это же время украинские войска подвергли обстрелу и Кировский район Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦККУкраина
 
 
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