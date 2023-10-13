https://ria.ru/20231013/obstrel-1902591205.html
При обстреле Курской области пострадала школа
При обстреле Курской области пострадала школа - РИА Новости, 13.10.2023
При обстреле Курской области пострадала школа
Крыша и стены в школе приграничного села Козино Курской области повреждены при обстреле со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:31
2023-10-13T16:31
2023-10-13T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Крыша и стены в школе приграничного села Козино Курской области повреждены при обстреле со стороны Украины, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района повреждено здание школы… Пострадавших нет, однако повреждены крыша и стены учебного заведения, выбиты окна, в здании нарушено электроснабжение. Приступим к восстановлению школы сразу, как только позволит ситуация", - сообщил Старовойт. Губернатор добавил, что в пострадавшей школе занятия не проводились. Часть учеников переведена на дистанционное обучение, оставшиеся распределены между другими школами. Рыльский район, в котором находится село Козино, - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231005/obstrel-1900732925.html
https://ria.ru/20231006/bespilotnik-1901069098.html
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происшествия, курская область, рыльский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Роман Старовойт
При обстреле Курской области пострадала школа
Старовойт сообщил о повреждении школы при обстреле курского села Козино