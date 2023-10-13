https://ria.ru/20231013/obstrel-1902567537.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 13.10.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Зайцево, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:28

2023-10-13T15:28

2023-10-13T15:28

специальная военная операция на украине

донецк

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Зайцево, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 14.05 по 15.00 выпустили в общей сложности еще 20 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Зайцево. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Киевский - в северной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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донецк, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, происшествия