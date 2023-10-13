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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк - РИА Новости, 13.10.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:58
2023-10-13T08:58
2023-10-13T08:58
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
Приходько: ВСУ обстреляли трассу Горловка — Донецк, ранен мирный житель