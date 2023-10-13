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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк - РИА Новости, 13.10.2023

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк

Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:58

2023-10-13T08:58

2023-10-13T08:58

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько