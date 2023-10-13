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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк - РИА Новости, 13.10.2023
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08:58 13.10.2023
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Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк - РИА Новости, 13.10.2023
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк
Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:58
2023-10-13T08:58
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ трассы Горловка — Донецк

Приходько: ВСУ обстреляли трассу Горловка — Донецк, ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли трассу Горловка – Донецк, ранен мирный житель, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела трассы Горловка-Донецк со стороны украинских нацистов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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