https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html

"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса

"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса - РИА Новости, 13.10.2023

"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса

Все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:05

2023-10-13T01:05

2023-10-13T09:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Киев не добьется получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ."Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем", — рассказал конгрессмен.На уточняющий вопрос о том, подразумевает ли он членов палаты представителей Биггс ответил утвердительно."Да. Именно так. Я говорю о моих коллегах. Но все еще есть некоторые неподатливые", — добавил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902396993.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша