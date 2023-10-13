https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html
"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса
"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса - РИА Новости, 13.10.2023
"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса
Все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:05
2023-10-13T01:05
2023-10-13T09:11
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Киев не добьется получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ."Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем", — рассказал конгрессмен.На уточняющий вопрос о том, подразумевает ли он членов палаты представителей Биггс ответил утвердительно."Да. Именно так. Я говорю о моих коллегах. Но все еще есть некоторые неподатливые", — добавил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902396993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США
"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса
Конгрессмен Биггс: члены палаты представителей перестают поддерживать Украину
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины, заявил член палаты представителей Энди Биггс в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Киев
не добьется получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ
.
"Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем", — рассказал конгрессмен.
На уточняющий вопрос о том, подразумевает ли он членов палаты представителей Биггс ответил утвердительно.
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"Да. Именно так. Я говорю о моих коллегах. Но все еще есть некоторые неподатливые", — добавил он.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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