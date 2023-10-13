https://ria.ru/20231013/neft-1902602265.html
Венгрия не будет снижать объемы нефти, закупаемые у России
Венгрия не будет снижать объемы нефти, закупаемые у России - РИА Новости, 13.10.2023
Венгрия не будет снижать объемы нефти, закупаемые у России
Венгрия не намерена снижать объем закупок нефти из России даже из-за повышения Киевом платы за транзит нефти через Украину, заявил венгерский министр... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:00
2023-10-13T17:00
2023-10-13T19:19
венгрия
россия
в мире
петер сийярто
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия не намерена снижать объем закупок нефти из России даже из-за повышения Киевом платы за транзит нефти через Украину, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "У нас нет таких намерений. Мы всегда выступаем за диверсификацию (источников нефти - ред.), но нам нужна прочная база, и ее мы можем получить только из России. Это, опять же, физический факт", - заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" в ответ на вопрос о возможности снижения объема поставок из России ввиду решения Киева поднять плату за транзит нефти через территорию Украины.По словам Сийярто, в 2023 году Венгрия намерена получить из России около четырех миллионов тонн по нефтепроводу "Дружба".В 2023 году тариф за транзит нефти по участку нефтепровода "Дружба", проходящему через Украину, был повышен трижды. В январе он вырос с 11,5 евро за тонну до 13,6 евро, в июне был дополнительно увеличен с 13,6 до 17 евро, а с 1 августа составляет 21 евро за тонну."Укртранснафта" ранее аргументировала необходимость роста тарифов проблемами, связанными с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также ростом расходов на организацию условий труда и охрану объектов. В то же время нефтеперекачивающие станции (НПС) нефтепровода "Дружба" регулярно подвергаются атакам и обстрелам на территории России, о разрушениях НПС на территории Украины не сообщалось. При этом расчеты РИА Новости свидетельствуют, что удельный тариф на прокачку нефти на Украине составляет 3,27 доллара за тоннокилометр, а в России - 0,75 доллара.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
https://ria.ru/20230820/gaz-1891110223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, россия, в мире, петер сийярто, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Венгрия, Россия, В мире, Петер Сийярто, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Венгрия не будет снижать объемы нефти, закупаемые у России
Сийярто: Венгрия не снизит закупку нефти у РФ из-за повышения платы за транзит
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия не намерена снижать объем закупок нефти из России даже из-за повышения Киевом платы за транзит нефти через Украину, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"У нас нет таких намерений. Мы всегда выступаем за диверсификацию (источников нефти - ред.), но нам нужна прочная база, и ее мы можем получить только из России. Это, опять же, физический факт", - заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя" в ответ на вопрос о возможности снижения объема поставок из России ввиду решения Киева поднять плату за транзит нефти через территорию Украины.
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
По словам Сийярто, в 2023 году Венгрия намерена получить из России около четырех миллионов тонн по нефтепроводу "Дружба".
В 2023 году тариф за транзит нефти по участку нефтепровода "Дружба", проходящему через Украину, был повышен трижды. В январе он вырос с 11,5 евро за тонну до 13,6 евро, в июне был дополнительно увеличен с 13,6 до 17 евро, а с 1 августа составляет 21 евро за тонну.
"Укртранснафта
" ранее аргументировала необходимость роста тарифов проблемами, связанными с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также ростом расходов на организацию условий труда и охрану объектов. В то же время нефтеперекачивающие станции (НПС) нефтепровода "Дружба" регулярно подвергаются атакам и обстрелам на территории России, о разрушениях НПС на территории Украины не сообщалось. При этом расчеты РИА Новости свидетельствуют, что удельный тариф на прокачку нефти на Украине составляет 3,27 доллара за тоннокилометр, а в России - 0,75 доллара.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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