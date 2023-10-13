https://ria.ru/20231013/neft-1902558924.html

Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину

Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину - РИА Новости, 13.10.2023

Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину

Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:17

2023-10-13T15:17

2023-10-13T15:17

экономика

россия

венгрия

петер сийярто

украина

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231013/gaz-1902507333.html

россия

венгрия

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экономика, россия, венгрия, петер сийярто, украина, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023