Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/neft-1902558924.html
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину - РИА Новости, 13.10.2023
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину
Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
украина
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231013/gaz-1902507333.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, петер сийярто, украина, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину

Сийярто: транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа
Вчера, 13:05
 
ЭкономикаРоссияВенгрияПетер СийяртоУкраинаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала