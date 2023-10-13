https://ria.ru/20231013/neft-1902558924.html
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину - РИА Новости, 13.10.2023
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину
Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
украина
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто. "Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231013/gaz-1902507333.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, петер сийярто, украина, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Украина, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Сийярто оценил транзит нефти из России в Венгрию через Украину
Сийярто: транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Транзит нефти из России в Венгрию через Украину идет бесперебойно, Будапешт надеется, что он не будет нарушен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономический связей Венгрии Петер Сийярто.
"Поставки нефти через Украину идут бесперебойно и мы искренне надеемся, что никто не сделает невозможным этот маршрут поставок ни финансово, ни политически, ни физически", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа