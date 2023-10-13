https://ria.ru/20231013/natsist-1902490451.html
Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады
Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады - РИА Новости, 13.10.2023
Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту, и назвал это отвратительным. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:08
2023-10-13T12:08
2023-10-13T12:37
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту, и назвал это отвратительным."Для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галичина", это просто отвратительно, ... когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ."Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет", - подчеркнул Путин.Но для этого историю надо знать, добавил он."Кстати говоря, вот мы с вами говорим об этом (инциденте), в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация, и ее тут же притопили, приглушили, но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто. Поэтому, конечно, мы все должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, сша, снг, владимир путин
В мире, Канада, США, СНГ, Владимир Путин
Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады
Путин: дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту, и назвал это отвратительным.
"Для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галичина", это просто отвратительно, ... когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ
.
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"Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет", - подчеркнул Путин.
Но для этого историю надо знать, добавил он.
"Кстати говоря, вот мы с вами говорим об этом (инциденте), в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация, и ее тут же притопили, приглушили, но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто. Поэтому, конечно, мы все должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского
пригласили 98-летнего Ярослава Хунку
, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо
позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
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