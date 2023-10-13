https://ria.ru/20231013/natsist-1902490451.html

Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады

Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады - РИА Новости, 13.10.2023

Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту, и назвал это отвратительным. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:08

2023-10-13T12:08

2023-10-13T12:37

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дико было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали нацисту, и назвал это отвратительным."Для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галичина", это просто отвратительно, ... когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ."Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет", - подчеркнул Путин.Но для этого историю надо знать, добавил он."Кстати говоря, вот мы с вами говорим об этом (инциденте), в европейских странах и в тех же Штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация, и ее тут же притопили, приглушили, но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто. Поэтому, конечно, мы все должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, сша, снг, владимир путин