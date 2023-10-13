https://ria.ru/20231013/nato-1902442251.html

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024 - РИА Новости, 13.10.2023

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:14

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в будущем году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 свидетельствуют о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства. "Начальник генерального штаба Польши (Веслав) Кукула сообщил, что на ее территории пройдет самое масштабное учение сухопутных войск в Европе "Драгун-2024" (20 тысяч участников). Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что страны-члены НАТО планируют организовать в 2024 году учения, которые станут крупнейшими за весь период после окончания холодной войны. "Уже известно о проведении вблизи белорусской границы многонационального учения "Стойкий защитник" с участием более 40 тысяч военнослужащих", - добавил помощник министра.

https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html

https://ria.ru/20231013/mo-1902435677.html

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в мире, белоруссия, польша, варшава, нато, безопасность