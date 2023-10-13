Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024 - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 13.10.2023 (обновлено: 10:22 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/nato-1902442251.html
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024 - РИА Новости, 13.10.2023
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024
Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:14
2023-10-13T10:22
в мире
белоруссия
польша
варшава
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6ec5561bb55026acb4f4b6fd587276a9.jpg
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в будущем году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 свидетельствуют о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства. "Начальник генерального штаба Польши (Веслав) Кукула сообщил, что на ее территории пройдет самое масштабное учение сухопутных войск в Европе "Драгун-2024" (20 тысяч участников). Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что страны-члены НАТО планируют организовать в 2024 году учения, которые станут крупнейшими за весь период после окончания холодной войны. "Уже известно о проведении вблизи белорусской границы многонационального учения "Стойкий защитник" с участием более 40 тысяч военнослужащих", - добавил помощник министра.
https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html
https://ria.ru/20231013/mo-1902435677.html
белоруссия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064786_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6be7a564daa38be68b8238629e042e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, варшава, нато, безопасность
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, НАТО, Безопасность
Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024

МО Белоруссии: учения НАТО Dragon-2024 в Польше станут эскалацией напряженности

© U.S. Army / MSG Donald SparksСолдаты Польши во время учений
Солдаты Польши во время учений
© U.S. Army / MSG Donald Sparks
Солдаты Польши во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что планы проведения на территории Польши в будущем году масштабных учений с сухопутными войсками стран НАТО Dragon-2024 свидетельствуют о выборе Варшавы в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства.
"Начальник генерального штаба Польши (Веслав) Кукула сообщил, что на ее территории пройдет самое масштабное учение сухопутных войск в Европе "Драгун-2024" (20 тысяч участников). Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Генсек НАТО сообщил о проведении учений ядерных сил на следующей неделе
12 октября, 16:27
Он подчеркнул, что страны-члены НАТО планируют организовать в 2024 году учения, которые станут крупнейшими за весь период после окончания холодной войны. "Уже известно о проведении вблизи белорусской границы многонационального учения "Стойкий защитник" с участием более 40 тысяч военнослужащих", - добавил помощник министра.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Киргизии закончилась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство-2023"
Вчера, 09:36
 
В миреБелоруссияПольшаВаршаваНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала