https://ria.ru/20231013/napravleniya-1902498102.html
Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2023
Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Возможности расширения географии поставок российских товаров за рубеж обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в ходе... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:35
2023-10-13T12:35
2023-10-13T12:35
экономика
форум "сделано в россии"
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Возможности расширения географии поставок российских товаров за рубеж обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в ходе Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Перспективные направления российского экспорта, особенности и риски ведении бизнеса на новых рынках, уже функционирующие и необходимые в будущем механизмы государственной поддержки экспортеров обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности", которая состоится на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" 19 октября в зале С в "Манеже" по адресу: Манежная площадь, д. 1.", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что изменения в мировой торговле и перестройка глобальных логистических цепочек подтолкнули российскую промышленность и агропромышленный комплекс страны к более активному освоению новых рынков сбыта и поиску дополнительных способов промышленной и экономической кооперации с дружественными странами.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.
https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, форум "сделано в россии", россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Форум "Сделано в России", Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Возможности расширения географии поставок российских товаров за рубеж обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в ходе Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Перспективные направления российского экспорта, особенности и риски ведении бизнеса на новых рынках, уже функционирующие и необходимые в будущем механизмы государственной поддержки экспортеров обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности", которая состоится на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" 19 октября в зале С в "Манеже
" по адресу: Манежная площадь, д. 1.", - говорится в сообщении.
РЭЦ отмечает, что изменения в мировой торговле и перестройка глобальных логистических цепочек подтолкнули российскую промышленность и агропромышленный комплекс страны к более активному освоению новых рынков сбыта и поиску дополнительных способов промышленной и экономической кооперации с дружественными странами.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.
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