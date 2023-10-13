https://ria.ru/20231013/napravleniya-1902498102.html

Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2023

Новые направления экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Возможности расширения географии поставок российских товаров за рубеж обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в ходе... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:35

2023-10-13T12:35

2023-10-13T12:35

экономика

форум "сделано в россии"

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Возможности расширения географии поставок российских товаров за рубеж обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности" в ходе Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Перспективные направления российского экспорта, особенности и риски ведении бизнеса на новых рынках, уже функционирующие и необходимые в будущем механизмы государственной поддержки экспортеров обсудят участники сессии "Новая география экспорта. Вызовы и возможности", которая состоится на главном экспортном форуме страны "Сделано в России" 19 октября в зале С в "Манеже" по адресу: Манежная площадь, д. 1.", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что изменения в мировой торговле и перестройка глобальных логистических цепочек подтолкнули российскую промышленность и агропромышленный комплекс страны к более активному освоению новых рынков сбыта и поиску дополнительных способов промышленной и экономической кооперации с дружественными странами.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.

https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, форум "сделано в россии", россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)