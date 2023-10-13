Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 13.10.2023 (обновлено: 23:11 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/mvd-1902528312.html
Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов
Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов - РИА Новости, 13.10.2023
Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов
Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции Нижневартовска, которые незаконно зарегистрировали почти 1,3 тысячи... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:59
2023-10-13T23:11
происшествия
нижневартовск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774352450_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_1378f14c42136fdd24d4bc10d16ef82f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции Нижневартовска, которые незаконно зарегистрировали почти 1,3 тысячи иностранцев, сообщает региональное управление СК РФ. "По версии следствия, трое сотрудников подразделения по вопросам миграции допустили грубое нарушение требований федерального законодательства и незаконно поставили на миграционный учет на территории г. Нижневартовска не менее 1285 иностранных граждан. Данные граждане были незаконно зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска, которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию иностранных граждан в своих квартирах не давали", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность). Как добавили в региональном главке МВД, по факту произошедшего проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html
нижневартовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774352450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc4e14a3781729b7cfc4e0048bc8e354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов

СК: в Югре сотрудников МВД заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМногофункциональный миграционный центр
Многофункциональный миграционный центр - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Многофункциональный миграционный центр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции Нижневартовска, которые незаконно зарегистрировали почти 1,3 тысячи иностранцев, сообщает региональное управление СК РФ.
"По версии следствия, трое сотрудников подразделения по вопросам миграции допустили грубое нарушение требований федерального законодательства и незаконно поставили на миграционный учет на территории г. Нижневартовска не менее 1285 иностранных граждан. Данные граждане были незаконно зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска, которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию иностранных граждан в своих квартирах не давали", - говорится в сообщении.
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах и больницах
6 октября, 14:02
Уточняется, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность).
Как добавили в региональном главке МВД, по факту произошедшего проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Мигранты хотели разрушить забор на границе Польши и Белоруссии
4 сентября, 23:35
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала