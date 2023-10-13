https://ria.ru/20231013/mvd-1902528312.html

Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов

Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов - РИА Новости, 13.10.2023

Сотрудников МВД в Югре заподозрили в регистрации более тысячи нелегалов

Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции Нижневартовска, которые незаконно зарегистрировали почти 1,3 тысячи... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:59

2023-10-13T13:59

2023-10-13T23:11

происшествия

нижневартовск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции Нижневартовска, которые незаконно зарегистрировали почти 1,3 тысячи иностранцев, сообщает региональное управление СК РФ. "По версии следствия, трое сотрудников подразделения по вопросам миграции допустили грубое нарушение требований федерального законодательства и незаконно поставили на миграционный учет на территории г. Нижневартовска не менее 1285 иностранных граждан. Данные граждане были незаконно зарегистрированы по адресам жителей Нижневартовска, которые не знали об этих действиях и свое согласие на регистрацию иностранных граждан в своих квартирах не давали", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции возбуждено по статье 293 УК РФ (Халатность). Как добавили в региональном главке МВД, по факту произошедшего проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html

https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html

нижневартовск

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происшествия, нижневартовск, россия, следственный комитет россии (ск рф)