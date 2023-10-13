https://ria.ru/20231013/moskva-1902618658.html
В Москве заключили под стражу обвиняемого в расчленении женщины
В Москве заключили под стражу обвиняемого в расчленении женщины - РИА Новости, 13.10.2023
В Москве заключили под стражу обвиняемого в расчленении женщины
Суд заключил под стражу москвича, обвиняемого в расчленении женщины на северо-западе города, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:36
2023-10-13T17:36
2023-10-13T19:43
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суд заключил под стражу москвича, обвиняемого в расчленении женщины на северо-западе города, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 60-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 105 УК России (убийство). Вину он признал", — говорится в публикации.По словам обвиняемого, во время распития спиртных напитков у себя дома он поссорился с 62-летней знакомой. Мужчина нанес ей около пяти ударов стамеской. Увидев, что женщина мертва, он испугался, перетащил тело в ванную и расчленил при помощи ножа и двух ручных пил. После этого сложил останки в пакеты и уехал в Сергиев-Посад, где его задержали.Как сообщала РИА Новости старший помощник главы столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, тело женщины без головы и без ног нашли в ванной комнате в квартире на улице Фабрициуса. Тушинская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве заключили под стражу обвиняемого в расчленении женщины
Суд в Москве заключил под стражу 60-летнего мужчину за расчленение женщины