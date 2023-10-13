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Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 13.10.2023
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11:47 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902480604.html
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 13.10.2023
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой
Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:47
2023-10-13T11:47
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее Санду заявила, что Молдавия не возобновляет прямые рейсы из Кишинева в Россию из-за угроз для государственной безопасности. "В Москву мы сможем летать, когда поменяется власть, ничего общего с рисками для безопасности тут нет. Самолеты летят из Молдавии на запад в любом направлении, почему не могут в Москву? Запросто можно сделать рейс напрямую, но Санду против - ей запретили что-то делать. Придет другая власть, и мы запустим рейсы", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
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молдавия, россия, игорь додон, майя санду, в мире
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой

Додон: Майе Санду запретили возобновлять авиасообщение с Россией

CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 / Кишиневский аэропорт
Кишиневский аэропорт - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Nichita1975 /
Кишиневский аэропорт. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Санду заявила, что Молдавия не возобновляет прямые рейсы из Кишинева в Россию из-за угроз для государственной безопасности.
"В Москву мы сможем летать, когда поменяется власть, ничего общего с рисками для безопасности тут нет. Самолеты летят из Молдавии на запад в любом направлении, почему не могут в Москву? Запросто можно сделать рейс напрямую, но Санду против - ей запретили что-то делать. Придет другая власть, и мы запустим рейсы", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях.
Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 16:49
 
МолдавияРоссияИгорь ДодонМайя СандуВ мире
 
 
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