https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902480604.html
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 13.10.2023
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой
Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:47
2023-10-13T11:47
2023-10-13T11:47
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/33/1559363309_0:216:2304:1512_1920x0_80_0_0_86ff71e96a34d57f3b75e4b44ce9ab69.jpg
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее Санду заявила, что Молдавия не возобновляет прямые рейсы из Кишинева в Россию из-за угроз для государственной безопасности. "В Москву мы сможем летать, когда поменяется власть, ничего общего с рисками для безопасности тут нет. Самолеты летят из Молдавии на запад в любом направлении, почему не могут в Москву? Запросто можно сделать рейс напрямую, но Санду против - ей запретили что-то делать. Придет другая власть, и мы запустим рейсы", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/33/1559363309_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_c458c74e1220d82420fa013770c64a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, игорь додон, майя санду, в мире
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой
Додон: Майе Санду запретили возобновлять авиасообщение с Россией
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Санду заявила, что Молдавия не возобновляет прямые рейсы из Кишинева в Россию из-за угроз для государственной безопасности.
"В Москву мы сможем летать, когда поменяется власть, ничего общего с рисками для безопасности тут нет. Самолеты летят из Молдавии на запад в любом направлении, почему не могут в Москву? Запросто можно сделать рейс напрямую, но Санду против - ей запретили что-то делать. Придет другая власть, и мы запустим рейсы", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях.
Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины
и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией