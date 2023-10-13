https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902480604.html

Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой

Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой - РИА Новости, 13.10.2023

Додон заявил, что Кишиневу запретили возобновлять авиасообщение с Москвой

Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:47

2023-10-13T11:47

2023-10-13T11:47

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду "запретили" возобновлять авиасообщение с Россией, никаких рисков в подобных полетах нет, уверен экс-глава республики, лидер Соцпартии Игорь Додон. Ранее Санду заявила, что Молдавия не возобновляет прямые рейсы из Кишинева в Россию из-за угроз для государственной безопасности. "В Москву мы сможем летать, когда поменяется власть, ничего общего с рисками для безопасности тут нет. Самолеты летят из Молдавии на запад в любом направлении, почему не могут в Москву? Запросто можно сделать рейс напрямую, но Санду против - ей запретили что-то делать. Придет другая власть, и мы запустим рейсы", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях. Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В Органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, игорь додон, майя санду, в мире